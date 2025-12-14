LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA | vince Van Der Poel all’esordio stagionale secondo posto per Nys terzo per Vanthourenhout
Segui in tempo reale la gara di ciclocross della Coppa del Mondo Nemur 2025 a Namur. Van Der Poel conquista il primo posto all’esordio stagionale, con Nys e Vanthourenhout sul podio. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i risultati live dalla competizione in Belgio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della gara di ciclocross uomini elite a Namur, Belgio. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre connessi sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 16.18 Tredicesimo posto all’esordio per gli elite per Mattia Agostinacchio, che si è messo dietro atleti come Del Grosso e Sweeck. Un piazzamento di livello in una gara così dura fa ben sperare per il futuro. 29esimo posto per Filippo Agostinacchio e 31esimo per Viezzi. 16.17 Ecco la top 10 odierna: vince Van Der Poel davanti a Nys e Vanthourenhout, 4° posto per Van Der Haar e 5° per Verstrynge. Oasport.it
Dopo Tabor, Flamanville e Terralba, la Coppa del Mondo di Ciclocross arriva in Belgio per l’appuntamento di Namur, uno di quelli cerchiati in rosso perché segna il debutto nella stagione crossistica di Mathieu van der Poel. - facebook.com facebook
Guida Calendario e Risultati Ciclocross 2025/2026 (Coppa del Mondo Superprestige X2O Trofee Exact Cross Europei Mondiali Campionati Nazionali): x.com