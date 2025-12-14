LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA | vince Lucinda Brand Van Alphen e Fouquenet sul podio

Segui in tempo reale la gara di ciclocross della Coppa del Mondo Nemur 2025, con aggiornamenti sui protagonisti e le classifiche. La competizione vede sfidarsi i migliori atleti del circuito, tra cui Lucinda Brand, Van Alphen e Fouquenet. Rimani collegato per tutte le emozioni e gli sviluppi dell'evento.

14.36 Arriva ora la vincitrice delle ultime due edizioni Ceylin Alvarado a 3'12", in dodicesima posizione. 14.35 Chiudono la top-10 Neff, Van Der Heijnden, Zemanova, Bentveld, Muller e Gery. 14.34 Arriva Van Alphen a 43?, terza Fouquenet a 1?, 4° posto per Pieterse a 1'21". 14.33 VINCE LUCINDA BRAND! Gara incredibile dell'olandese che non ha mai dato segni di cedimento, decima vittoria stagionale per lei. 14.31 Lucinda Brand affronta per l'ultima volta il tratto di contropendenza. 14.28 Sono solo 33 le atlete in gara non doppiate da Brand, a dimostrazione della selettività del percorso belga.

Dopo Tabor, Flamanville e Terralba, la Coppa del Mondo di Ciclocross arriva in Belgio per l’appuntamento di Namur, uno di quelli cerchiati in rosso perché segna il debutto nella stagione crossistica di Mathieu van der Poel. - facebook.com facebook

Guida Calendario e Risultati Ciclocross 2025/2026 (Coppa del Mondo Superprestige X2O Trofee Exact Cross Europei Mondiali Campionati Nazionali): x.com

