LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA | Van der Poel torna a dominare Esordio da predestinato per Agostinacchio

Segui in tempo reale la tappa di coppa del mondo di ciclocross a Namur, Belgio. Van der Poel si riconferma protagonista, mentre l'esordio di Agostinacchio si preannuncia da predestinato. Resta aggiornato per tutti gli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della gara di ciclocross uomini elite a Namur, Belgio. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre connessi sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 16.18 Tredicesimo posto all’esordio per gli elite per Mattia Agostinacchio, che si è messo dietro atleti come Del Grosso e Sweeck. Un piazzamento di livello in una gara così dura fa ben sperare per il futuro. 29esimo posto per Filippo Agostinacchio e 31esimo per Viezzi. 16.17 Ecco la top 10 odierna: vince Van der Poel davanti a Nys e Vanthourenhout, 4° posto per Van Der Haar e 5° per Verstrynge. Oasport.it

