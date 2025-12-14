LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA | tutto pronto per il ritorno di Van Der Poel

Segui in tempo reale la tappa di Coppa del Mondo Nemur 2025 di ciclocross. Con Mathieu Van Der Poel pronto a tornare in azione dopo un inizio di stagione vittorioso, l’evento promette emozioni e spettacolo. Aggiorna la diretta per non perdere nessuna delle fasi di questa entusiasmante competizione.

14.56 L'esordio stagionale di Mathieu Van Der Poel è certamente l'argomento del giorno: l'olandese viene da 11 vittorie consecutive e oggi è il favorito per distacco. Vedremo come deciderà di impostare la corsa a Namur e chi proverà a seguirlo. 14.53 Il percorso di oggi prevede 2.5 km con fondo terroso che si alterna a brevi tratti di asfalto. Oltre i numerosi strappi la parte complicata si trova alla fine, dove è presente una contropendenza dove si può fare la differenza. 14.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross uomini elitè a Namur, Belgio.

