Segui in tempo reale la seconda tappa della Coppa del Mondo Nemur 2025 di ciclocross. Al momento, sono quattro i corridori in testa dopo tre giri, con Van Der Poel tra i protagonisti. Aggiorna la diretta per tutte le ultime novità e le posizioni dei favoriti in questa emozionante competizione.

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: tre giri fatti, in quattro davanti e c’è Van Der Poel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV 15.39 Nys e Vanthourenhout hanno qualche secondo sul duo Van Der Haar e Van Der Poel. 15.38 Allunga Nys, Van Der Poel bloccato da Van Dert Haar he non riesce a superare. 15.36 Si chiude il quarto giro con Vanthourenhout, Van Der Haar, Van Der Poel e Nys davanti. Insegue Ronhaar a 12?. 15.34 Incredibile. Van Der Poel è già tornato sui primi, il campione del mondo ha subito chiuso sui leader. 15.33 CADUTA PER VAN DER POEL! Sulla curva in discesa ha perso l’anteriore l’olandese, perdendo diversi secondi. 15.30 Prova a rientrare Verstrynge, con un grande sforzo. Oasport.it

