LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA | Sara Casasola insegue il podio
Benvenuti alla diretta live della gara di ciclocross donne élite a Nemur, Belgio, parte della Coppa del Mondo Nemur 2025. Seguite con noi l'azione in tempo reale mentre Sara Casasola cerca di raggiungere il podio. Restate aggiornati per tutte le emozioni di questa competizione internazionale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Nemur, in Belgio. La prova odierna è la quarta nel calendario della UCI Coppa del Mondo Ciclocross 2025-2026. Il percorso misura 2,500 metri, caratterizzato dal fondo terroso, che si alternerà a brevi tratti di asfalto. Il tracciato presenta nella prima parte una dura salita, con una seguente discesa ripida che termina con una curva a gomito. Successivamente le atlete affronteranno una parte pianeggiante con un tratto di asfalto, che porterà ad una scalinata artificiale. Oasport.it
