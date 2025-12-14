LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA | primo giro completato Brand davanti in solitaria

Segui in tempo reale le tappe della Coppa del Mondo di Ciclocross Nemur 2025. Nel primo giro, Brand si distingue in solitaria, mentre Foquenet e il gruppo degli inseguitori si avvicinano. Aggiorna questa pagina per gli ultimi sviluppi e le posizioni dei protagonisti della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Foquenet, la prima inseguitrice, sui trova a 4?. A 10? il gruppo con dentro Van Alphen. 13.48 Si chiude il primo giro, 6’49” per Lucinda Brand. 13.46 Lucinda Brand fa la differenza sugli strappi successivi alla contropendenza e si porta davanti in solitaria. 13.45 Atlete che hanno affrontato la celebre discesa che porta sul tratto di pavé, terminato quest’ultimo ci sarà il tratto di contropendenza. 13.44 Si porta in seconda posizione Lucinda Brand, che ha già recuperato qualcosa sulla francese. 13.42 Partenza a fuoco di Amandine Fouquenet, con la transalpina che ha già guadagnato qualche metro sulle inseguitrici. Oasport.it

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Van der Poel tornerà subito a dominare? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross uomini elitè a ... oasport.it