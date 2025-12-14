LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA | inizia l’ultimo giro in tre si giocano la vittoria
Segui in tempo reale la tappa di ciclocross della Coppa del Mondo Nemur 2025, con l'ultimo giro in corso e tre atleti in lotta per la vittoria. Van Der Poel attacca sulla salita, mentre Nys, Vanrthourenhout e Van Der Haar cercano di rispondere, promettendo un finale emozionante. Resta aggiornato con la nostra diretta live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV 16.03 Attacca Van Der Poel sulla salita ad inizio giro! Rispondono sia Nys che Vanrthourenhout, sta tornando sotto anche Van Der Haar. 16.02 INIZIA L’ULTIMO GIRO! Torna sotto ai due Vnthourenhout, Van Der Haar a 6?. 16.00 Incredibile rimonta di Mattia Agostinacchio che si trova al tredicesimo posto davanti al campione europeo Aerts. 15.58 Accelera Nys che prova a mettere in difficoltà Van Der Poel, si prospetta un finale pazzesco. 15.56 Ai box Van Der Poel per la prima volta nella corsa. 15.55 Termina il settimo giro, con Van Der Poel e Nys davanti. Terzo Vanthourenhout a 6?, quarto Van Der Haar a 9?. Oasport.it
Dopo Tabor, Flamanville e Terralba, la Coppa del Mondo di Ciclocross arriva in Belgio per l’appuntamento di Namur, uno di quelli cerchiati in rosso perché segna il debutto nella stagione crossistica di Mathieu van der Poel. - facebook.com facebook
