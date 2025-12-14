Segui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross Nemur 2025, con aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Al momento, Vandenbosch guida la corsa, mentre Thibau Nys si trova in sesto posizione e Van Der Poel in undicesima. Resta con noi per tutte le novità e gli sviluppi di questa emozionante competizione.

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: inizia la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 Vandenbosch conduce la corsa, sesto Thibau Nys, undicesimo Van Der Poel. 15.11 Mathieu Van Der Poel è scattato dalla terza fila, vedremo quanto impiegherà e se troverà intoppi per portarsi davanti. 15.10 Inizia la corsa! 15.07 Filippo e Mattia Agostinacchio e Stefano Viezzi sono gli italiani presenti a Namur. 15.05 Sono 63 gli iscritti alla corsa. 15.02 Thibau Nys che svetta in classifica di CDM a 80 punti, seguito da Sweeck a 76 e Nieuwenhuis a 75. 14.59 Michael Vanthourenhout e Thibau Nys sono i due rivali dell’olandese: il primo sta conducendo una stagione molto solida e ha già vinto due volte su questo tracciato. Oasport.it

