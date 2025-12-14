LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA | due giri completati gruppo compatto

Segui in tempo reale la seconda tappa della Coppa del Mondo Nemur 2025 di ciclocross. Due giri sono stati completati, con il gruppo ancora compatto e il miglior tempo nel secondo giro detenuto da Pim Ronhaar. Aggiorna la diretta per tutte le ultime novità e classifiche aggiornate.

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: due giri completati, gruppo compatto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV 15.25 6’34” il miglior tempo nel secondo giro, firmato da Pim Ronhaar. 15.24 Davanti stanno provando in molti ad andare via, ma il ritmo è alto e il gruppo rimane compatto. 15.23 Si chiude il secondo giro, Vanthourenhot passa per primo davanti a Nys e Van Der Poel. 15.22 Allunga Thibau Nys sullo strappo, non reagisce Van Der Poel in quinta posizione. 15.21 Atleti che stanno affrontando ora il tratto di contropendenza, gruppo compatto. 15.19 Si ricompatta il gruppo davanti. 15.19? 5’52” il tempo al primo giro di Vanthourenhout. 15.17 22esimo Mattia Agostinacchio, 29 esimo Filippo Agostinacchio e 35esimo Stefano Viezzi gli azzurri al primo giro. Oasport.it LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: due giri completati, gruppo compatto - 26 25esima e 28esima posizione, rispettivamente, per ... oasport.it

Dopo Tabor, Flamanville e Terralba, la Coppa del Mondo di Ciclocross arriva in Belgio per l’appuntamento di Namur, uno di quelli cerchiati in rosso perché segna il debutto nella stagione crossistica di Mathieu van der Poel. - facebook.com facebook

