LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA | due giri al termine Nys e Van Der Poel davanti

Segui in diretta la tappa di Coppa del Mondo Nemur 2025 di ciclocross, con Nys e Van Der Poel in testa a due giri dalla fine. La sfida si intensifica mentre i favoriti cercano di conquistare il podio, promettendo un finale emozionante. Resta aggiornato per vivere ogni istante di questa emozionante corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV 15.58 Accelera Nys che prova a mettere in difficoltà Van Der Poel, si prospetta un finale pazzesco. 15.56 Ai box Van Der Poel per la prima volta nella corsa. 15.55 Termina il settimo giro, con Van Der Poel e Nys davanti. Terzo Vanthourenhout a 6?, quarto Van Der Haar a 9?. 15.53 Attacca sul pavé Van Der Poel! Solo Nys tiene le sue ruote. 15.50 Torna sotto e attacca subito Van Der Haar, compagno di squadra di Nys in Baloise. I due stanno cercando di mettere in mezzo Van Der Poel, per ora, senza trovare risulato. 15.49 Ai box Thibau Nys, ora in testa c’è Van Der Poel a fare il ritmo. Oasport.it

