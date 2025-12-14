LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA | due giri al termine Brand davanti in solitaria

Segui in tempo reale la tappa di Ciclocross della Coppa del Mondo Nemur 2025. Dopo cinque giri, Brand guida in solitaria, con un vantaggio su Van Alphen e gli altri inseguitori. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e le posizioni di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.18 Quinto giro completato, Brand davanti con 29? su Van Alphen, 49? su Fouquenet e 58? su Pieterse, 5° Van Der Heijnden a 1’24”. 14.16 Arriva la conferma, Van Alphen staccata di 29? dalla testa. 14.13 Lucinda Brand che sta affrontando per la quinta volta il tratto di pavé, sembra essere aumentato ancora il vantaggio dell’olandese sulle inseguitrici. 14.10 Termina il quarto giro, Brand davanti con 20? su Van Alphen e 33? su Fouquenet. 14.07 Lucia Bramati si trova in 25esima posizione a 3? dalla leader della corsa. 48esima Giorgia Secchi che rischia il doppiaggio. Oasport.it

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Van der Poel tornerà subito a dominare? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross uomini elitè a ... oasport.it