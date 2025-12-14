LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA | Brand favorita Casasola a caccia del podio

Segui in tempo reale la tappa di Coppa del Mondo Nemur 2025 di ciclocross. Lucinda Brand si presenta come la favorita, forte di un’impressionante serie di vittorie, mentre Casasola punta al podio. Rimani aggiornato sugli sviluppi di una competizione avvincente, tra sfide e sorprese, in un evento che promette spettacolo e battaglie emozionanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.26 Lucinda Brand favorita per la vittoria odierna: l’olandese ha ottenuto 10 vittorie e 2 secondi posti nelle dodici gare corse in stagione, dimostrando sempre un altro passo rispetto alla concorrenza. 13.23 Il percorso di oggi è molto selettivo, con un fondo terroso che si alterna a brevi tratti di asfalto e misura 2.5 km. Sono molti gli strappi sul percorso, presenti all’inizio e nell’ultima parte. 13.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Nemur, in Belgio. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Nemur, in Belgio. Oasport.it

