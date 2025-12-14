LIVE Biathlon Staffetta maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | inizia la gara Zeni primo frazionista azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.45 12:02 22 squadre iscritte. Elia Zeni è chiamato a dare tutto e tirar fuori una buona prestazione. 12:01 Partiti. Norvegia al lancio con Dale, Francia con Fabien Claude, Svezia con Nelin. INIZIA LA GARA 11:59 Primi frazionisti che si posizionano nelle rispettive sezioni di partenza. Al primo poligono gli atleti dovranno sparare dalla piazzola corrispondente al numero di pettorale, dal secondo in poi si seguirà l’ordine d’arrivo. 11:56 Si preannuncia il solito duello Norvegia-Francia, con i transalpini vogliosi di superare gli scandinavi dopo aver ceduto il passo nella staffetta d’esordio ad Oestersund. Oasport.it

