LIVE Biathlon Staffetta maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | Giacomel prova a trascinare gli azzurri

Segui in tempo reale la staffetta maschile di Hochfilzen, valida per la Coppa del Mondo 2025/2026 di biathlon. Restate aggiornati sugli sviluppi della gara e sulle performance degli azzurri, con Giacomel protagonista in questa emozionante competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta maschile di Hochfilzen, gara valida per la Coppa del Mondo 20252026 di biathlon. Tutti a caccia della Norvegia, che nonostante il ritiro dei fratelli Boe ha dimostrato ad Oestersund di essere ancora la squadra da battere. Italia che invece vuole ben disimpegnarsi sfruttando l’effetto Giacomel. Appuntamento alle 12.00 con l’avvio della prima frazione. Azzurri che schiereranno al lancio Elia Zeni, seguito da Lukas Hofer, Didier Bionaz, e Tommaso Giacomel. Quest’ultimo ha incantato sulle nevi austriache trovando la vittoria nella sprint ed il secondo posto nell’inseguimento di ieri. Oasport.it

