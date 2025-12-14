LIVE Biathlon Staffetta maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | dalle 12.00 la prima frazione

Segui in tempo reale la staffetta maschile di biathlon a Hochfilzen 2025, con inizio alle 12.00. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi della competizione. Inoltre, alle 14.00, si svolgerà l'inseguimento femminile, offrendo un altro emozionante momento di questa stagione di biathlon.

11:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della staffetta maschile di Hochfilzen. Poco meno di 20 minuti al via della gara. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta maschile di Hochfilzen, gara valida per la Coppa del Mondo 20252026 di biathlon. Tutti a caccia della Norvegia, che nonostante il ritiro dei fratelli Boe ha dimostrato ad Oestersund di essere ancora la squadra da battere. Italia che invece vuole ben disimpegnarsi sfruttando l'effetto Giacomel. Oasport.it

