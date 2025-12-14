LIVE Biathlon Staffetta maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | buon sesto posto per gli azzurri bis della Norvegia

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la staffetta maschile di biathlon a Hochfilzen 2025, dove gli azzurri si sono piazzati al sesto posto. La gara è stata caratterizzata dal bis della Norvegia, protagonista assoluta dell'evento. Rimani aggiornato con la nostra diretta live e scopri tutti i dettagli dell'inseguimento femminile che inizia alle 14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.45 13:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della staffetta maschile di Hochfilzen. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:19 Tutto sommato arriva un buon sesto posto per l’Italia. In condizioni di vento assente è evidentemente difficile impensierire Norvegia, Francia e Svezia, ma ci saranno occasioni per giocarsi il podio. 13:18 LA TOP TEN DELLA STAFFETTA MASCHILE 1-Norvegia 1:11.54.8 2-Francia +43. Oasport.it

live biathlon staffetta maschileQuando il biathlon oggi in tv: orari inseguimento femminile e staffetta maschile Hochfilzen, startlist, streaming - Oggi, domenica 14 dicembre, si conclude la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: Giacomel basterà per far sognare gli azzurri? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14. oasport.it

live biathlon staffetta maschile hochfilzen 2025 in diretta buon sesto posto per gli azzurri bis della norvegia

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: buon sesto posto per gli azzurri, bis della Norvegia

Biathlon Season 25/26 - Relay Men - Östersund (SWE)

Video Biathlon Season 25/26 - Relay Men - Östersund (SWE)