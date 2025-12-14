LIVE Biathlon Staffetta maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | buon sesto posto per gli azzurri bis della Norvegia

Segui in tempo reale la staffetta maschile di biathlon a Hochfilzen 2025, dove gli azzurri si sono piazzati al sesto posto. La gara è stata caratterizzata dal bis della Norvegia, protagonista assoluta dell'evento. Rimani aggiornato con la nostra diretta live e scopri tutti i dettagli dell'inseguimento femminile che inizia alle 14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.45 13:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della staffetta maschile di Hochfilzen. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:19 Tutto sommato arriva un buon sesto posto per l’Italia. In condizioni di vento assente è evidentemente difficile impensierire Norvegia, Francia e Svezia, ma ci saranno occasioni per giocarsi il podio. 13:18 LA TOP TEN DELLA STAFFETTA MASCHILE 1-Norvegia 1:11.54.8 2-Francia +43. Oasport.it Quando il biathlon oggi in tv: orari inseguimento femminile e staffetta maschile Hochfilzen, startlist, streaming - Oggi, domenica 14 dicembre, si conclude la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: Giacomel basterà per far sognare gli azzurri? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14. oasport.it

Biathlon – La startlist della staffetta maschile di Hochfilzen. Per l’Italia c’è un cambio rispetto ad Oestersund - facebook.com facebook

Biathlon, Svezia dominante nella staffetta femminile a Hochfilzen. Italia senza Wierer fuori dalla top-10 - x.com

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: buon sesto posto per gli azzurri, bis della Norvegia

Biathlon Season 25/26 - Relay Men - Östersund (SWE)

Video Biathlon Season 25/26 - Relay Men - Östersund (SWE) Video Biathlon Season 25/26 - Relay Men - Östersund (SWE)