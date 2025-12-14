Segui in tempo reale l'inseguimento femminile di Hochfilzen, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Rimani aggiornato sugli sviluppi della competizione, con particolare attenzione a Dorothea Wierer e alle possibili sorprese sul podio. Clicca per gli ultimi aggiornamenti e non perdere neanche un momento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Hochfilzen, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Dopo il buon quarto posto colto nella sprint Dorothea Wierer cercherà di salire sul podio in una gara che le ha spesso riservato soddisfazioni. Pene però l’incognita delle condizioni fisiche dell’altoatesina, che ieri ha alzato bandiera bianca prima della staffetta. La francese Lou Jeanmonnot aprirà le danze partendo dalla prima posizione dopo la vittoria colta nella sprint. La transalpina scatterà con 15 secondi di margine sulla norvegese Maren Kirkeeide e 16 sulla svedese Anna Magnusson, leader della classifica di Coppa del Mondo. Oasport.it

LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer si gioca il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'inseguimento femminile di Hochfilzen, gara valida per ... oasport.it