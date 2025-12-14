LIVE Biathlon Inseguimento femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | Dorothea Wierer ci prova per il podio

Segui in tempo reale l'inseguimento femminile di Biathlon a Hochfilzen 2025, con protagonista Dorothea Wierer alla ricerca del podio. Restate aggiornati sulla gara e sugli sviluppi in diretta, con tutte le emozioni e i risultati più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.00 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Hochfilzen, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Dopo il buon quarto posto colto nella sprint Dorothea Wierer cercherà di salire sul podio in una gara che le ha spesso riservato soddisfazioni. Pene però l’incognita delle condizioni fisiche dell’altoatesina, che ieri ha alzato bandiera bianca prima della staffetta. La francese Lou Jeanmonnot aprirà le danze partendo dalla prima posizione dopo la vittoria colta nella sprint. Oasport.it

