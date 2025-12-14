Segui in tempo reale l'inseguimento femminile di biathlon a Hochfilzen 2025, in programma oggi dalle 14.45. L'evento chiude un intenso weekend di gare, offrendo emozioni e sfide tra le migliori atlete del circuito. Aggiorna la diretta per non perdere alcun momento di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.00 14:41 Per l’Italia in gara ovviamente anche Lisa Vittozzi, che nella sprint ha ottenuto il 14° posto ad un minuto esatto dalla vincitrice. Più attardate Samuela Comola (39esima ad un minuto e 40), e Rebecca Passler (52esima ad un minuto e 57). 14:37 Alle spalle di Jeanmonnot scatteranno la norvegese Kirkeeide e la leader della Coppa del Mondo Magnusson. Svedese che ha incantato anche nella staffetta del sabato. Dopo 28 secondi sarà la volta di Dorothea Wierer, che cerca il podio ma deve fare i conti con i problemi alla schiena che hanno causato il forfait nella prova a squadre. Oasport.it

LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: dalle 14.45 l’ultima gara del weekend - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12. oasport.it