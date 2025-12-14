LIVE Bergamo-Milano 2-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 21-25 tie-break decisivo alla Choruslife Arena

La sfida tra Bergamo e Milano si conclude con un pareggio emozionante di 2-2, decisa nel tie-break finale. La partita, valida per la Serie A1 femminile 2026, si è giocata alla Choruslife Arena e ha visto protagoniste giocatrici di talento e grandi emozioni. Ecco gli aggiornamenti in tempo reale di un match ricco di colpi di scena.

LIVE Bergamo-Milano 2-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25, tie-break decisivo alla Choruslife Arena CLICCA QUI PER AGGIOR NARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Mani out di Pietrini da posto 4 3-1 Mani out di Kipp da posto 2. 2-1 Primo tempo di Danesi. 2-0 Sbatte sull'asta la parallela di Egonu. 1-0 Primo tempo di Meli QUINTO SET 21-25 Primo tempo di Danesi. Sarà tie-break alla Choruslife Arena. 21-24 Si ferma sul nastro il pallonetto di Egonu dalla seconda linea. Tre set point annullati da Bergamo Time out Milano 20-24 Mani out di Kipp che annulla anche il secondo set point. 19-24 Kipp mette a terra il pallone da posto 2 su un bagher perfetto di Bolzonetti da terra. Da sottolineare il buon ingresso di Akimova per Bosio per tentare di alzare il muro 18-24 Diagonale di Pietrini da posto 4.

