LIVE Bergamo-Milano 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | quarto set punto a punto

Segui in tempo reale il match tra Bergamo e Milano, valido per la A1 femminile 2026. La partita si sta disputando con grande intensità, con il quarto set ancora aperto e punti che si susseguono punto a punto. Rimani aggiornato sugli sviluppi e sugli episodi chiave dell'incontro cliccando sul link per la diretta live.

© Oasport.it - LIVE Bergamo-Milano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: quarto set punto a punto Time out Bergamo 16-21 Brutto errore di Eze che schiaccia fuori sul primo tocco dopo il bagher troppo lungo di Bosio. 16-20 Diagonale di Lanier da posto 4. 16-19 Pipe vincente di Kipp 15-19 Parallela di Egonu da posto 2 sull'alzata di Lanier. 15-18 Diagonale di Lanier da posto 4. 15-17 Si ferma in rete il servizio di Pietrini Time out Bergamo 14-17 Lunga la parallela di Mlejnkova da posto 4. 14-16 Pallonetto vincente di Egonu 14-15 Diagonale stretta di Kipp dalla seconda linea. 13-15 Diagonale vincente di Pietrini da posto 4. 13-14 Parallela vincente di Kipp che trova il venticinquesimo punto della sua partita. LIVE Bergamo-Milano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 26-24, le padrone di casa ribaltano il terzo set - Turno spaziale dai 9 metri di Carraro che permette a Bergamo di ribaltare il ...

