LIVE Bergamo-Milano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | arriva la reazione delle padrone di casa

Segui in tempo reale il match di Serie A1 femminile tra Bergamo e Milano, con aggiornamenti sul punteggio e le azioni principali. La sfida si sta delineando con emozioni e sorprese, mentre le giocatrici si contendono il risultato in un confronto appassionante. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi della partita.

© Oasport.it - LIVE Bergamo-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: arriva la reazione delle padrone di casa CLICCA QUI PER AGGIOR NARE LA DIRETTA LIVE 14-15 Diagonale piazzata di Kipp da posto 2. 13-15 Parallela spinta di Bolzonetti che realizza il primo punto della sua partita. 12-15 Cade sui 4 metri l’attacco piazzato di Egonu da posto 2. 12-14 In rete il servizio di Egonu Time out Bergamo 11-14 Mani out di Piva da posto 4. 11-13 Errore in attacco di Bolzonetti che in questo secondo set ha alzato il livello in ricezione rispetto al set precedente. 11-12 Primo tempo di Kurtagic 11-11 Parallela di Mlejnkova da posto 4 dopo l’alzata in bagher rovesciato di Armini 10-11 Attacco vincente di Piva. 10-10 Mani out di Mlejnkova. Oasport.it LIVE Bergamo-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: si gioca in contemporanea con il Mondiale per club! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Volley Bergamo ... oasport.it

