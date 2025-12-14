LIVE Bergamo-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la Numia Vero Volley cerca subito la fuga
Segui in tempo reale la sfida tra Bergamo e Milano, valida per l'A1 femminile 2026. La Numia Vero Volley cerca di approfittare dell'incontro per ottenere una fuga decisiva, con aggiornamenti costanti sui punti e le azioni chiave. Resta con noi per non perdere nessun dettaglio di questa partita emozionante.
CLICCA QUI PER AGGIOR NARE LA DIRETTA LIVE 14-24 Invasione a rete di Bergamo sul primo tempo di Kurtagic 14-23 Mani out di Weske 13-23 Attacco vincente di Egonu da posto 2 13-22 Primo tempo di Manfredini 12-22 Primo tempo di Kurtagic 12-21 Mani out di Weske da posto 2. 11-21 Muro di Egonu sulla parallela di Mlejnkova. 11-20 Lunga la parallela di Mlejnkova che non trova le mani del muro da posto 4, 11-19 Fuori il primo tempo di Manfredini 11-18 Cade sui 4 metri il pallone spinto di Piva 11-17 Bosio torna da Egonu che tira un colpo identico al precedente con la palla che termina ancora larga. Lavarini chiama un video check per un tocco a muro, ma Manfredini alza la mano e si assume la responsabilità del tocco. Oasport.it
