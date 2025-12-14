LIVE Bergamo-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il girone di ritorno

Segui in tempo reale la sfida tra Bergamo e Milano, valida per l'A1 femminile 2026. La partita, che apre il girone di ritorno, è in corso con il punteggio di 0-0. Ecco le formazioni e gli aggiornamenti sul match, che promette emozioni e continui colpi di scena.

© Oasport.it - LIVE Bergamo-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il girone di ritorno CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 20.29 Questo lo starting six di Bergamo: Eze-Kipp, Manfredini-Meli, Bolzonetti-Mlejnkova ed Armini 20.28 Questo il sestetto di Milano: Bosio-Egonu, Danesi-Kurtagic, Lanier-Piva e Fersino. 20.25 Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento. Tra poco scopriremo i due sestetti titolari 20.22 Per Bergamo l’obiettivo sarà quello di ben figurare, provando a strappare quantomeno un punto per muovere la classifica. Tra le bergamasche curiosità per vedere la scelta della seconda centrale con Denise Meli, una delle grandi sorprese di quest’avvio di stagione, favorita su Monique Strubbe per affiancare Linda Manfredini. Oasport.it LIVE Bergamo-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: si gioca in contemporanea con il Mondiale per club! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Volley Bergamo ... oasport.it

