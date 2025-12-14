LIVE Atletica Europei cross 2025 in DIRETTA | vittoria per Innes Fitzgerald nella gara U20 Donne

Segui in tempo reale gli Europei di Cross 2025, con aggiornamenti live sulla competizione. Oggi si è conclusa la gara U20 Donne, dove Innes Fitzgerald ha conquistato la medaglia d’oro. Restate con noi per tutte le ultime notizie e risultati di questa emozionante giornata di atletica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.46 Vince la britannica Innes Fitzgerald la medaglia d’oro per gli U20 Donne. 10.43 Arrivano i primi crolli, se in testa rimane la britannica Innes Fitzgerald, dietro ora ci sono Emma Hickey e Anna Gardiner entrambi irlandesi. 10.40 La turca Edibe Yagiz compie il sorpasso sulla tedesca Julia Ehrle, secondo posto per lei. 10.39 Ottimo scatto di Martina Ghisalberti che si porta in 34esima posizione, prima italiana al momento. 10.37 Passa in testa la britannica Innes Fitzgerald con un secondo di vantaggio, seconda la tedesca Julia Ehrle e terza la turca Edibe Yagiz. Oasport.it LIVE Atletica, Europei cross 2025 in DIRETTA: parte la prima gara U20 donne! - 35 La prima italiana al momento è Licia Ferrari 40esima, seguita da Mimosa Miari Fulcis. oasport.it

Diretta tv domenica su RaiSport dalle 11.25 alle 13, e in differita dalle 14 alle 15.20. Diretta streaming su RaiPlay Sport 2 dalle 11.25 alle 15.25

