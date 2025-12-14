LIVE Atletica Europei cross 2025 in DIRETTA | tra poco l’inizio della gara degli U20 donne 4450 m
Segui in tempo reale l’evento degli Europei di cross 2025. Tra poco prenderà il via la competizione delle U20 Donne, sulla distanza di 4450 metri. Rimani aggiornato sugli sviluppi della gara e le emozioni della giornata, cliccando sul link per la diretta live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.16 La prima gara sarà quella dei U20 Donne (4450 m) alle 10.30. 10.11 Buongiorno e benvenuti alla diretta degli Europei di Cross. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di cross 2025, occhi puntati su Nadia Battocletti. Si chiude oggi l’anno dell’atletica con l’ultimo grande appuntamento stagionale, in scena a Lagoa, in Portogallo. Gli occhi sono puntati soprattutto su Nadia Battocletti, il nome di punta della squadra azzurra. La trentina arriva a questo Europeo dopo mesi di altissimo livello, dall’ argento al bronzo sui 5000 e 10000 metri ai Mondiali, fino all’argento olimpico di Parigi. Oasport.it
???? Tutti con Nadia e con nostri 42 azzurri agli Europei di cross! European Athletics #Lagoa2025 ???? Diretta tv domenica su RaiSport dalle 11.25 alle 13, e in differita dalle 14 alle 15.20. Diretta streaming su RaiPlay Sport 2 dalle 11.25 alle 15.25 #atleticaitalia - facebook.com facebook
