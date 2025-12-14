LIVE Atletica Europei cross 2025 in DIRETTA | Renders vince gli U20 uomini
Segui in tempo reale i Campionati Europei di Cross 2025, con aggiornamenti sulle gare e i risultati più importanti. Tra le protagoniste, la categoria U20 uomini vede la vittoria di Renders, mentre tra gli italiani si distingue Vittorio Simone Borromini, giunto 37esimo. Resta con noi per le ultime notizie e gli sviluppi della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.19 Primo degli italiani Vittorio Simone Borromini 37esimo. 11.14 Che vittoria spettacolare di Willem Renders, il belga viene superato ma nell’ultima curva ritrova forze inaspettate per andare a vincere. Secondo lo spagnolo Oscar Gaitan che ci aveva creduto fino in fondo, terzo il francese Alois Abraham. 11.09 Balza in terza posizione l’altro norvegese Magnus Oyen. 11.08 Ancora in testa il belga Willem Renders, secondo il norvegese Hakon Moe Berg e terzo lo svedese Karl Ottfalk. 11.05 Gruppo estremamente compatto a momento con il belga Willem Renders in testa. Oasport.it
