LIVE Atletica Europei cross 2025 in DIRETTA | parte la prima gara U20 donne!
Inizia la giornata di gare ai Campionati Europei di cross 2025 con la prima competizione dedicata alle donne under 20. La gara, lunga 4450 metri, segna l'apertura ufficiale dell'evento con atlete provenienti da tutta Europa pronti a darsi battaglia. Segui in tempo reale gli aggiornamenti e le emozioni di questa prima prova femminile.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parte la prima gara: U20 Donne per un totale di 4450 m! 10.28 Tutto pronto per l’inizio della prima gara: U20 Donne (4450 m). 10.25 Questo il programma completo di oggi: 10:30 U20 Donne (4450 m), 11:00 U20 Uomini (4450 m), 11:26 U23 Donne (5960 m), 12:00 U23 Uomini (5960 m), 12:30 Mixed Relay (1300 m; 1510 m; 1510 m; 1640 m), 13:00 Senior Donne (7470 m), 13:41 Senior Uomini (7470 m). 10.21 Queste le ragazze italiane in gara nei U20 Donne (4450 m): Olivia Alessandrini, Licia Ferrari, Sofia Ferrari, Martina Ghisalberti, Mimosa Miari Fulcis, Sofia Sidenius. Oasport.it
Erika Saraceni breaks a 24-year old Championship Record #Tampere2025 #athletics