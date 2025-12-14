LIVE Atletica Europei cross 2025 in DIRETTA | Nadia Battocletti per confermarsi regina degli sterrati

Benvenuti alla diretta live degli Europei di cross 2025, con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione. Tra gli atleti da seguire, Nadia Battocletti si prepara a confermarsi protagonista degli sterrati. Rimanete con noi per tutte le notizie e gli approfondimenti sulla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di cross 2025, occhi puntati su Nadia Battocletti. Si chiude oggi l’anno dell’atletica con l’ultimo grande appuntamento stagionale, in scena a Lagoa, in Portogallo. Gli occhi sono puntati soprattutto su Nadia Battocletti, il nome di punta della squadra azzurra. La trentina arriva a questo Europeo dopo mesi di altissimo livello, dall’ argento al bronzo sui 5000 e 10000 metri, fino all’argento olimpico di Parigi. Oggi, però, il focus è tutto qui, dove sarà chiamata a confermarsi campionessa dopo il successo dello scorso anno. Oasport.it

