LIVE Atletica Europei cross 2025 in DIRETTA | inizia la seconda gara U20 uomini!
Segui in tempo reale gli Europei di cross 2025, con aggiornamenti costanti sulla seconda gara U20 uomini. Rimani sintonizzato per tutte le emozioni, i risultati e le classifiche live, mentre i giovani atleti si sfidano su un percorso impegnativo. Continua a cliccare per non perdere nessun dettaglio della competizione in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.09 Balza in terza posizione l’altro norvegese Magnus Oyen. 11.08 Ancora in testa il belga Willem Renders, secondo il norvegese Hakon Moe Berg e terzo lo svedese Karl Ottfalk. 11.05 Gruppo estremamente compatto a momento con il belga Willem Renders in testa. 11.00 Inizia la seconda gara, U20 uomini 4450 m! 10.57 Gli italiani in gara in questa seconda manche: Giacomo Bellillo. Vittore Simone Borromini. Federico Giardiello. Enrico Ricci. Alessandro Santangelo. Luigi Alessio Turrin. 10.54 La seconda gara in programma è 11:00 U20 Uomini (4450 m). 10.50 Prima italiana Olivia Alessandrini 25esima. Oasport.it
