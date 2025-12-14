LIVE Atletica Europei cross 2025 in DIRETTA | inizia la gara U23 Uomini!

Segui in tempo reale l’evento degli Europei di cross 2025 con la diretta live dedicata alla gara U23 uomini. Aggiorna la pagina per gli ultimi sviluppi e risultati di una competizione che promette emozioni e grandi prestazioni. La competizione è appena iniziata: resta con noi per tutti gli aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Inizia la gara U23 uomini. 11.57 Tutto pronto per l’inizio della gara U23 uomini. 11.53 Italiani in gara: Matteo Bardea. Nicolò Cornali. Amorin Gerbeti. Konjoneh Maggi. Mattia Marazzoli. Francesco Ropelato. 11.50 Prossima gara U23 Uomini. 11.47 Arnoldo prima italiana in ottava posizione. 11.46 Forero (Spagna) vince la gara, seconda Manonen (Finlandia) e terza Schlattmann (Germania). 11.43 Prima italiana al momento, Lucia Arnoldo in decima posizione. 11.40 La tedesca Schalttmann sale in terza posizione al posto di Serrano (Spagna). 11.37 Manonen ritorna nuovamente in testa, il duello finale sembra tra la finlandese e le due spagnole. Oasport.it LIVE Atletica, Europei cross 2025 in DIRETTA: inizia la gara U23 Uomini! - 07 Dietro Escamilla, il turco Erguven e l'olandese Nillessen. oasport.it

Diretta tv domenica su RaiSport dalle 11.25 alle 13, e in differita dalle 14 alle 15.20. Diretta streaming su RaiPlay Sport 2 dalle 11.25 alle 15.25

