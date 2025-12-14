LIVE Atletica Europei cross 2025 in DIRETTA | Forero vince U23 Donne!
Segui in tempo reale gli Europei di Cross 2025 con aggiornamenti sulle gare e risultati. Dopo la vittoria di Forero nella categoria U23 Donne, si prepara la prossima competizione U23 Uomini. Tra gli italiani, Arnoldo si distingue con una buona prestazione, conquistando l’ottava posizione. Rimani connesso per tutte le ultime notizie direttamente dalla manifestazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Prossima gara U23 Uomini. 11.47 Arnoldo prima italiana in ottava posizione. 11.46 Forero (Spagna) vince la gara, seconda Manonen (Finlandia) e terza Schlattmann (Germania). 11.43 Prima italiana al momento, Lucia Arnoldo in decima posizione. 11.40 La tedesca Schalttmann sale in terza posizione al posto di Serrano (Spagna). 11.37 Manonen ritorna nuovamente in testa, il duello finale sembra tra la finlandese e le due spagnole. 11.33 Serrano e Forero prendono il comando della gara. 11.29 Ilona Mononen (Finlandia) momentaneamente in testa alla gara. 11. Oasport.it
???? Tutti con Nadia e con nostri 42 azzurri agli Europei di cross! European Athletics #Lagoa2025 ???? Diretta tv domenica su RaiSport dalle 11.25 alle 13, e in differita dalle 14 alle 15.20. Diretta streaming su RaiPlay Sport 2 dalle 11.25 alle 15.25 #atleticaitalia - facebook.com facebook
