LIVE Atletica Europei cross 2025 in DIRETTA | Battocletti regina d’Europa! Italia d’oro nella staffetta mista

Segui in diretta gli Europei di cross 2025, con aggiornamenti in tempo reale sulle gare e i risultati più importanti. La giornata è ricca di emozioni, con protagonisti come Battocletti e la squadra italiana nella staffetta mista, che conquista l’oro. Restate con noi per tutte le novità e gli ultimi sviluppi di questa competizione internazionale.

13.27: Peccato! L'Italia scende dal podio con il calo di Gemetto e Maiori nel finale. Le azzurre per un punto sono quarte, superate dalla Gran Bretagna, seconda, e dalla Francia, terza. Oro per il Belgio che ha piazzato diverse atlete nella top 20 13.26: Elisa Palmero chiude al 14mo posto, Gemetto è 29ma 13.25: 24'52" il tempo dell'azzurra, argento per la britannica Keith a 15?, bronzo per la turca Can a 20? 13.25: NADIAAAAAAAAAAAAAAA BATTOCLETTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CAMPIONESSA D'EUROPAAAAAAAAAAAA 13.24: Ultime centinaia di metri per Battocletti che è sola 13.20: Battocletti ha circa 50 metri di vantaggio su Can

