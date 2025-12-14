LIVE Atletica Europei cross 2025 in DIRETTA | apoteosi Italia nella staffetta lista! Nadia Battocletti tra le prime
Segui in tempo reale i Campionati Europei di cross 2025, con l'eccezionale performance della staffetta italiana. La competizione è in pieno svolgimento, con atlete di spicco come Nadia Battocletti e altre protagoniste che si sfidano per la vittoria. Resta aggiornato sulla diretta per non perdere gli emozionanti momenti di questa edizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08: Ci sono quattro atlete davanti: Can, Battocletti, Keith e Lahti. Sono tra le più attese 13.07: restano in cinque davanti e Battocletti è seconda alle spalle dell’avversaria più pericolosa, la turca Can 13.06: La turca Can è al comando, Battocletti subito alle sue spalle. Palmero e Gemetto in fondo al gruppo allungato 13.04: C’è Battocletti davanti tra le italiane, le altre azzurre non sono nel vivo della corsa 13.04Can al comando ora, Battocletti al suo fianco e nelle prime posizioni c’è anche la britannica Keith, molto pericolosa 13.04: Battocletti ora è in terza posizione, la turca Can è vicino all’azzurra 13. Oasport.it
LIVE Atletica, Europei cross 2025 in DIRETTA: parte la gara mista! - 44 Ricordiamo che l'Italia ha già vinto 2 volte questa gara nella storia. oasport.it
Atletica, dove vedere in tv gli Europei di cross oggi: orari, streaming, italiani in gara - Ci sarà anche Nadia Battocletti tra i protagonisti principali dei Campionati Europei di cross 2025, in programma domenica 14 dicembre a Lagoa ... oasport.it
???? Tutti con Nadia e con nostri 42 azzurri agli Europei di cross! European Athletics #Lagoa2025 ???? Diretta tv domenica su RaiSport dalle 11.25 alle 13, e in differita dalle 14 alle 15.20. Diretta streaming su RaiPlay Sport 2 dalle 11.25 alle 15.25 #atleticaitalia - facebook.com facebook
Erika Saraceni breaks a 24-year old Championship Record #Tampere2025 #athletics