LIVE Atletica Europei cross 2025 in DIRETTA | apoteosi Italia nella staffetta lista! Nadia Battocletti tra le prime

Segui in tempo reale i Campionati Europei di cross 2025, con l'eccezionale performance della staffetta italiana. La competizione è in pieno svolgimento, con atlete di spicco come Nadia Battocletti e altre protagoniste che si sfidano per la vittoria. Resta aggiornato sulla diretta per non perdere gli emozionanti momenti di questa edizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08: Ci sono quattro atlete davanti: Can, Battocletti, Keith e Lahti. Sono tra le più attese 13.07: restano in cinque davanti e Battocletti è seconda alle spalle dell’avversaria più pericolosa, la turca Can 13.06: La turca Can è al comando, Battocletti subito alle sue spalle. Palmero e Gemetto in fondo al gruppo allungato 13.04: C’è Battocletti davanti tra le italiane, le altre azzurre non sono nel vivo della corsa 13.04Can al comando ora, Battocletti al suo fianco e nelle prime posizioni c’è anche la britannica Keith, molto pericolosa 13.04: Battocletti ora è in terza posizione, la turca Can è vicino all’azzurra 13. Oasport.it

LIVE Atletica, Europei cross 2025 in DIRETTA: parte la gara mista! - 44 Ricordiamo che l'Italia ha già vinto 2 volte questa gara nella storia. oasport.it