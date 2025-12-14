LIVE Atletica Europei cross 2025 in DIRETTA | apoteosi Italia nella staffetta lista! Ed ora Nadia Battocletti!

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale le emozioni degli Europei di cross 2025, con protagonisti italiani in grande spolvero. La staffetta femminile si prepara a regalare momenti di pura adrenalina, mentre Nadia Battocletti si appresta a scendere in pista. Resta aggiornato per vivere tutte le fasi della competizione in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.57 Tutto pronto per la gara delle donne. 12.53 Ecco le italiane in gara: Nadia Battocletti. Valentina Gemetto. Micol Majori. Elisa Palmero. Nicole Svetlana Reina. Federica Zanne. 12.52 Ora tocca alla gara delle donne, 12.48 Italia prima, Portogallo secondo e Gran Bretagna terza. 12.46 VINCE L’ITALIA per il secondo anno consecutivo la gara mista. terzo successo nella storia. 12.44 Ricordiamo che l’Italia ha già vinto 2 volte questa gara nella storia. 12.42 Tocca ora a Pietro Arese che farà l’ultimo stint. 12.41 Grandissima prova anche di Marta Zeoni che sta tenendo la prima posizione. Oasport.it

live atletica europei crossLIVE Atletica, Europei cross 2025 in DIRETTA: parte la gara mista! - 44 Ricordiamo che l'Italia ha già vinto 2 volte questa gara nella storia. oasport.it

live atletica europei crossAtletica, Fitzgerald e Renders vincono tra gli under 20 agli Europei di Cross. Italiani attardati - Innes Fitzgerald ha trionfato tra le under 20 agli Europei di Cross, imponendosi in maniera nitida sull'esigente e rognoso percorso allestito sui pratoni ... oasport.it

live atletica europei cross 2025 in diretta apoteosi italia nella staffetta lista ed ora nadia battocletti

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei cross 2025 in DIRETTA: apoteosi Italia nella staffetta lista! Ed ora Nadia Battocletti!

Erika Saraceni breaks a 24-year old Championship Record #Tampere2025 #athletics

Video Erika Saraceni breaks a 24-year old Championship Record #Tampere2025 #athletics