LIVE Atletica Europei cross 2025 in DIRETTA | apoteosi Italia nella staffetta lista! Ed ora Nadia Battocletti!

Segui in tempo reale le emozioni degli Europei di cross 2025, con protagonisti italiani in grande spolvero. La staffetta femminile si prepara a regalare momenti di pura adrenalina, mentre Nadia Battocletti si appresta a scendere in pista. Resta aggiornato per vivere tutte le fasi della competizione in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.57 Tutto pronto per la gara delle donne. 12.53 Ecco le italiane in gara: Nadia Battocletti. Valentina Gemetto. Micol Majori. Elisa Palmero. Nicole Svetlana Reina. Federica Zanne. 12.52 Ora tocca alla gara delle donne, 12.48 Italia prima, Portogallo secondo e Gran Bretagna terza. 12.46 VINCE L’ITALIA per il secondo anno consecutivo la gara mista. terzo successo nella storia. 12.44 Ricordiamo che l’Italia ha già vinto 2 volte questa gara nella storia. 12.42 Tocca ora a Pietro Arese che farà l’ultimo stint. 12.41 Grandissima prova anche di Marta Zeoni che sta tenendo la prima posizione. Oasport.it LIVE Atletica, Europei cross 2025 in DIRETTA: parte la gara mista! - 44 Ricordiamo che l'Italia ha già vinto 2 volte questa gara nella storia. oasport.it

Erika Saraceni breaks a 24-year old Championship Record #Tampere2025 #athletics

