L’itinerario più romantico d’Italia | laghi incantati alberi dorati e un castello fiabesco a due passi da Roma

A pochi chilometri da Roma, un suggestivo itinerario attraversa borghi fiabeschi, laghi incantati e boschi dorati, regalando un’esperienza romantica tra paesaggi mozzafiato. Questo percorso, tra natura e storia, rappresenta uno dei viaggi più affascinanti del Lazio, ideale per scoprire angoli nascosti di rara bellezza a due passi dalla città.

A meno di un’ora dalla Capitale, si snoda un percorso tra borghi incantevoli, che rappresenta uno degli itinerari più romantici del Lazio. Tra Cerveteri, Ceri e il Lago di Bracciano, questa giornata in auto offre un’esperienza completa e rilassante, ideale per chi desidera scoprire il fascino della Tuscia romana e dei laghi sabatini con tempi di percorrenza contenuti e senza stress. Un viaggio nel cuore della Tuscia(www.lopinionista.it) Il primo approdo di questa escursione è il suggestivo borgo di Ceri, arroccato su una rupe di tufo che conserva intatto il suo spirito medievale. Qui spicca il Castello di Ceri, noto come Palazzo Torlonia, caratterizzato da una pianta a L e da un’impronta ottocentesca con bastioni, logge e prospettive scenografiche. Lopinionista.it

L’itinerario romantico di 3 giorni a Ostuni: cosa vedere, dove mangiare e dormire? La casa vacanze si trova a soli 800m dal centro storico, puoi lasciare l’auto parcheggiata e andarci a piedi per evitare problemi di parcheggio, soprattutto in alta stagione? - facebook.com facebook