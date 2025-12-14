Lite sull’affidamento della figlia a Natale degenera in tentato omicidio a Melito | investe i suoceri

Una lite familiare sull’affidamento della figlia durante Natale a Melito di Napoli è degenerata in un episodio di violenza, con un uomo che ha investito i propri suoceri. L’incidente ha portato a un tentato omicidio, trasformando una disputa familiare in un atto di estrema gravità.

© Notizieaudaci.it - Lite sull’affidamento della figlia a Natale degenera in tentato omicidio a Melito: investe i suoceri Dalla lite familiare alla violenza. Una disputa sull’affidamento di una bambina durante le festività natalizie si è trasformata in un episodio di estrema violenza a Melito di Napoli, nell’area nord del capoluogo campano. Un giovane di 19 anni è stato arrestato con l’accusa di duplice tentato omicidio dopo aver investito con l’auto i genitori della sua ex compagna, pochi minuti dopo che questi lo avevano denunciato ai carabinieri. Il nodo dell’affidamento natalizio. All’origine della vicenda, secondo la ricostruzione degli investigatori, vi sarebbero contrasti legati all’affidamento della figlia, nata da pochi mesi. Notizieaudaci.it Lite per l’affidamento della figlia, 19enne investe i suoceri all’uscita dai carabinieri - Una lite tra ex su chi avrebbe dovuto tenere la bambina per le feste di Natale è sfociata nell'investimento dei genitori di lei da parte del padre della ... fanpage.it

