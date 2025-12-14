Lite stradale per una manovra azzardata | conducente tirato fuori dall’auto e picchiato

Una giornata apparentemente normale si è trasformata in un incidente violento a Carpi, quando un automobilista è stato coinvolto in una lite a seguito di una manovra azzardata. L'episodio, avvenuto in via Mentana, ha visto il conducente essere estratto dalla propria auto e aggredito, suscitando preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine.

Carpi (Modena), 14 dicembre 2025 – Una mattinata tranquilla che in pochi secondi si è trasformata in un incubo per un automobilista carpigiano, vittima di un'aggressione in via Mentana. A raccontare i fatti un testimone presente sul luogo: " Ero in macchina, fermo in colonna in via Mentana, e come tanti altri automobilisti, stavo aspettando di potermi immettere in viale Nicolò Biondo. Erano le 11.40: avevo appena guardato l'ora sul cruscotto. Una macchina, una Nissan nera con targa francese, proveniente da viale Nicolò Biondo, a tutta velocità, ha svoltato a destra in via Mentana, con una curva molto stretta, rischiando di andare a scontrarsi con la prima macchina della fila.

