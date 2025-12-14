Una serata nel centro di Arezzo si è trasformata in un episodio di violenza quando, intorno alle due di notte, una lite tra due giovani in un locale è degenerata. Durante l'incidente, una ragazza è stata colpita per errore, riportando una frattura al setto nasale. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla diffusione di comportamenti violenti in contesti pubblici.

© Lortica.it - Lite in un locale, ragazza colpita per errore: frattura al setto nasale

Una serata come tante si è trasformata in un episodio di violenza nel centro di Arezzo. Intorno alle due di notte, all’interno di un locale, è scoppiata una lite tra due giovani che è rapidamente degenerata. Durante il confronto uno dei due ha sferrato un pugno all’avversario, che è riuscito a evitarlo. Il colpo, però, ha raggiunto in pieno volto una ragazza del tutto estranea alla discussione, che si trovava nelle vicinanze. La giovane ha riportato la frattura del setto nasale. È stata immediatamente soccorsa dal personale del locale e successivamente affidata alle cure dei sanitari giunti sul posto con un’ambulanza. Lortica.it

