Lite e rapina sventata in centro I comitati chiedono più controlli Un papà | Giustizia per mio figlio

Un episodio di lite e tentata rapina in centro città ha suscitato preoccupazione tra residenti e comitati, che chiedono maggiori controlli. Un padre ha raccontato la disavventura del suo figlio, che, dopo un'aggressione, è riuscito a mettersi in salvo rifugiandosi in un taxi, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza urbana.

Dopo una lite hanno cercato di rapinarlo ma è riuscito a mettersi in salvo trovando riparo e supporto all’interno di un taxi. Ancora episodi di criminalità nel centro cittadino: alle 3 di notte (tra venerdì e sabato), infatti, un giovane è stato bloccato e aggredito da altri due uomini che, grazie all’immediato intervento delle Volanti di polizia, sono stati individuati e denunciati. Si tratta di due cittadini marocchini, di 22 e 35 anni. L’episodio è avvenuto in Largo Garibaldi. La vittima è sfuggita alla violenza dopo aver chiesto aiuto ad un tassista che ha prestato soccorso e ha allertato le forze dell’ordine. Ilrestodelcarlino.it

Un'altra rapina in gioielleria sventata dai passanti: a Sannicandro bandito fermato in strada - Momenti concitati questa mattina in pieno centro a Sannicandro (Ba), dove un gruppo di malviventi ha messo a segno una rapina ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Rapina sventata a Molfetta, dal letto d'ospedale parla Carlo Piazzolla: «Non mi sento un eroe» - Carlo Piazzolla, 65 anni, ex luogotenente dei carabinieri in pensione da dieci, ha sfidato un rapinatore armato di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Lite per un paio di pantaloni degenera in rapina: denunciati due giovani ospiti di una comunità x.com

Al culmine di una lite aggredisce e rapina la ex, arrestato - facebook.com facebook