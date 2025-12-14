Lite e rapina sventata in centro I comitati chiedono più controlli Un papà | Giustizia per mio figlio

Un episodio di lite e tentata rapina in centro città ha suscitato preoccupazione tra residenti e comitati, che chiedono maggiori controlli. Un padre ha raccontato la disavventura del suo figlio, che, dopo un'aggressione, è riuscito a mettersi in salvo rifugiandosi in un taxi, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza urbana.

Dopo una lite hanno cercato di rapinarlo ma è riuscito a mettersi in salvo trovando riparo e supporto all’interno di un taxi. Ancora episodi di criminalità nel centro cittadino: alle 3 di notte (tra venerdì e sabato), infatti, un giovane è stato bloccato e aggredito da altri due uomini che, grazie all’immediato intervento delle Volanti di polizia, sono stati individuati e denunciati. Si tratta di due cittadini marocchini, di 22 e 35 anni. L’episodio è avvenuto in Largo Garibaldi. La vittima è sfuggita alla violenza dopo aver chiesto aiuto ad un tassista che ha prestato soccorso e ha allertato le forze dell’ordine. Ilrestodelcarlino.it

