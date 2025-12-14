Lite di coppia per chi terrà la figlia a Natale intervengono i suoceri | lui li mette sotto con l' auto

Una lite tra ex partner per l'affidamento della figlia durante le festività natalizie si è trasformata in un episodio violento, coinvolgendo anche i nonni della bambina. La situazione è degenerata con minacce di morte da parte del genero, evidenziando tensioni e conflitti familiari che hanno scosso l'intera comunità.

Una lite tra ex per l'affidamento della figlia durante le festività natalizie, con i nonni della bambina coinvolti, è finita con questi minacciati di morte dal genero.È solo l'inizio di una terribile vicenda familiare avvenuta a Melito.Madre e padre di una bambina non riuscivano ad accordarsi su.