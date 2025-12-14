Dopo 638 giorni di assenza, Lisa Vittozzi torna in scena con una vittoria emozionante a Hochfilzen. La campionessa italiana si riconferma protagonista nel biathlon internazionale, aggiudicandosi la prova di inseguimento nel secondo appuntamento della Coppa del Mondo 2025-2026. Un ritorno che testimonia la sua determinazione e talento.

© Oasport.it - Lisa Vittozzi, 638 giorni dopo…Da Canmore a Hochfilzen la rinascita di una campionessa

638 giorni dopo, bisogna inchinarsi. Lisa Vittozzi è tornata e l’ha fatto nella maniera migliore, vincendo la prova dell’inseguimento a Hochfilzen (Austria), secondo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Nel borgo tirolese, la sappadina ha riassaporato il dolce gusto del successo, a 21 mesi di distanza da quel 16 marzo 2024, quando a Canmore (Canada) un’altra Pursuit fu occasione per festeggiare. Sono 60 podi in carriera, considerando tutte le gare individuali e a squadre tra Coppa del Mondo, Olimpiadi e Mondiali. Limitando il discorso alle affermazioni individuali, si contano 9 vittorie e 32 presenze nelle prime tre posizioni. Oasport.it

Biathlon, l’Italia ha ritrovato Lisa Vittozzi. Dorothea Wierer eterna, si conferma Tommaso Giacomel - 2026 di biathlon, andata in scena ad Oestersund, in Svezia, consegna all'Italia il ritorno in azzurro di Lisa ... oasport.it

Lisa Vittozzi salterà altre due tappe di Coppa del Mondo: rientra nel 2025 - Saltata la prima uscita stagionale a Kontiolahti (Finlandia), si sperava che l'azzurra potesse recuperare per il secondo appuntamento a Hochfilzen (Austria), in programma dal 13 al 15 dicembre. gazzetta.it

CHE RIMONTA! Lisa Vittozzi è perfetta nell’inseguimento di Hochfilzen e trasforma il 14° posto della sprint in uno straordinario successo che la riporta sul gradino più alto del podio. #wearefisi - facebook.com facebook

Un anno intero all’inferno, a guardare le altre gareggiare, con la schiena a pezzi. E appena quattro gare d’attesa prima di riscoprire paradiso. Lisa #Vittozzi è tornata a eccellere. E a vincere. #biathlon #HOC25 x.com