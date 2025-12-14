Lipomo vieta il lancio dei palloncini il plauso degli ambientalisti

Lipomo ha vietato il lancio dei palloncini, ricevendo il plauso del Circolo Ambiente Ilaria Alpi. L’associazione sottolinea i danni ambientali e i rischi per la fauna, evidenziando che anche quelli biodegradabili possono essere pericolosi. La decisione rappresenta una scelta di buon senso nella tutela dell’ambiente e della biodiversità locale.

Lipomo vieta il lancio dei palloncini, il plauso del Circolo Ambiente Ilaria Alpi: “Una scelta di buon senso”L’associazione richiama i danni ambientali e i rischi per la fauna: “Anche i palloncini ‘biodegradabili’ possono essere pericolosi”. Quicomo.it

Il Comune in provincia di Como vieta i palloncini: “Complimenti al sindaco, pericolosi per ambiente e animali” - Il Comune di Lipomo, con specifica ordinanza, ha deciso di vietare il lancio di palloncini (quelli gonfiati con elio) in aria. comozero.it

