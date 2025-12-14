l’intervento della polizia

Durante un intervento di routine, la polizia ha scoperto un arsenale di bombe carta oltre alla droga, portando all’arresto di un uomo di 37 anni residente a Bagno a Ripoli. Il cittadino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a sostanze stupefacenti, è stato fermato in seguito alla scoperta.

La polizia cercava la droga, ma ha trovato anche un arsenale di bombe carta. Arrestato un cittadino italiano di 37 anni, residente a Bagno a Ripoli, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di sostanze stupefacenti. Quando gli agenti della squadra mobile hanno bussato alla sua porta, stavano effettuando ’solo’ un controllo nell’ambito della lotta allo spaccio, ma dentro al garage del 37enne hanno trovato ’la sorpresa’: una grossa scatola di cartone con all’interno quattro bombe carta di grosse dimensioni, sei palle da mortaio e un candelotto; mentre nella camera da letto, all’interno della tasca di una giacca appesa, hanno trovato sei involucri di cocaina per un peso complessivo di circa quattro grammi, oltre a una bilancina di precisione. Lanazione.it

