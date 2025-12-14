L’Inter ottiene una vittoria fondamentale in trasferta contro il Genoa, con il risultato di 2-1. Grazie a questo successo, i nerazzurri si posizionano in testa alla classifica, rafforzando la loro posizione nella stagione. Una prestazione che conferma la determinazione della squadra e la capacità di ottenere risultati importanti lontano dal proprio stadio.

© Ilnapolista.it - L’Inter vince in casa del Genoa e va in testa alla classifica

L’Inter vince 2-1 in casa del Genoa e va in testa alla classifica. Adesso la Serie A vede i nerazzurri di Chivu in testa con 33 punti, poi il Milan a 32 e quindi il Napoli a 31. Sono le tre squadre che probabilmente si contenderanno la vittoria del campionato. L’Inter ha dominato per 68 minuti, gol di Bisseck (paperonza di Leali che si è fatto beffare sul primo palo da un tiro tutt’altro che irresistibile) e raddoppio di Lautaro. I nerazzurri (in bianco) erano assoluti padroni del campo, poi però hanno subito il gol di Vitinha su distrazione difensiva. Ilnapolista.it

