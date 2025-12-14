L’Inter va in Palestra? Blitz dei nerazzurri durante Atalanta Cagliari | scout al lavoro! Ecco i possibili incastri di mercato

Durante la partita tra Atalanta e Cagliari, gli scout dell’Inter sono stati protagonisti, monitorando da vicino i talenti in campo. Questo blitz rivela le strategie di mercato dei nerazzurri, sempre attenti a cogliere opportunità anche nel corso della stagione. Ecco i possibili scenari e i futuri incastri di calciomercato che coinvolgono l’Inter.

Inter, ma quindi vai in Palestra? Scout nerazzurri al lavoro nel corso di Atalanta Cagliari: i possibili incastri di calciomercato Le strategie di mercato dell'Inter non si fermano nemmeno a campionato in corso. In attesa di chiarire la situazione medica di Denzel Dumfries, che potrebbe necessitare di un intervento chirurgico, la dirigenza nerazzurra ha intensificato .