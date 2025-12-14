L’Inter non sbaglia batte 2-1 il Genoa ed è prima in classifica

L’Inter sfrutta al massimo il passo falso di Milan e Napoli, vincendo 2-1 contro il Genoa e consolidando la prima posizione in classifica. La squadra di Cristian Chivu dimostra determinazione e qualità, approfittando delle occasioni favorevoli per rafforzare il proprio cammino in campionato.

© Ilgiornale.it - L'Inter non sbaglia, batte 2-1 il Genoa ed è prima in classifica Certe occasioni sono troppo ghiotte per lasciarsele sfuggire. Dopo che Milan e Napoli sono state frenate da Sassuolo ed Udinese, l'Inter di Cristian Chivu ne approfitta al meglio battendo l'ambizioso Genoa di Daniele de Rossi. L'undici del tecnico romeno chiude i conti con i rossoblu già nel primo tempo, quando, dopo il vantaggio un po' fortunoso trovato da Bisseck viene raddoppiato grazie ad una serpentina in area e un gran tiro di Lautaro Martinez. I padroni di casa provano più volte a riaprire la partita nella ripresa e ci riescono con una magia di Vitinha, che scarta anche Sommer per la rete dell'1-2.