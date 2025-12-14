L'Inter mette la freccia | Bisseck e Lautaro castigano il Genoa e si prende la vetta solitaria

L'Inter conquista la vetta della classifica grazie a una vittoria decisiva contro il Genoa, con Bisseck e Lautaro protagonisti. La squadra nerazzurra si prepara ora a partire per l'Arabia, dove si giocherà la Supercoppa, consolidando il proprio cammino e rafforzando le ambizioni stagionali.

L'Inter brinda al primato solitario proprio alla vigilia della partenza verso l'Arabia per giocarsi la Supercoppa. Il successo sul Genoa grazie ai gol di Bisseck e Lautaro permette ai nerazzurri di superare in un sol colpo Milan e Napoli. Fanpage.it

