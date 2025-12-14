L’Inter espugna Genova e torna capolista | decidono Bisseck e Lautaro Martinez

L’Inter torna in vetta alla classifica grazie alla vittoria a Genova, con decisive reti di Bisseck e Lautaro Martinez. La squadra nerazzurra domina nel primo tempo, ma rischia di perdere punti a causa di alcune sbavature. Tre punti fondamentali che permettono ai nerazzurri di superare Napoli e Milan, consolidando la posizione di leadership in campionato.

L’Inter domina per diverso tempo ma dopo spreca e rischia anche grosso. Tre punti importanti che valgono il sorpasso a Napoli e Milan. Terza vittoria consecutiva in campionato per l’Inter di Cristian Chivu che espugna Marassi con un sofferto 2 a 1 e ottiene tre punti fondamentali che valgono in classifica il sorpasso a Milan e Napoli, entrambe stoppate nella giornata odierna. Una gara a due facce ma i padroni di casa non mollano e ci provano fino alla fine, riuscendo comunque a impaurire i nerazzurri. Genoa Inter 1-2, si decide tutto nel primo tempo. La vittoria dell’Inter si ottiene tutta nel primo tempo con le reti di Bisseck e Lautaro Martinez e l’argentino insacca con un vero bolide e si porta cosi al posto di capocannoniere in serie A. Sportface.it

